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Oto & Tekno

Pilihan Baru Mobil Listrik Keluarga di Indonesia, Kia Carens EV Tawarkan Varian Air dan Earth

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Penulis: Syarifatus Sabah
Kia Carens EV Resmi Meluncur di Indonesia, Mobil Listrik Keluarga dengan ADAS Level 2 dan Pilihan 6 atau 7 Penumpang
Kia Carens EV Resmi Meluncur di Indonesia, Mobil Listrik Keluarga dengan ADAS Level 2 dan Pilihan 6 atau 7 Penumpang

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RadarMadura.id - Kehadiran mobil listrik di Indonesia semakin menarik dengan bertambahnya pilihan kendaraan yang menyasar kebutuhan keluarga.

 Kali ini, Kia resmi memperkenalkan Kia Carens EV sebagai model elektrifikasi terbaru di pasar otomotif nasional.

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Mobil tersebut menawarkan kombinasi kabin tiga baris, teknologi keselamatan modern, serta sejumlah fitur kenyamanan untuk menunjang perjalanan bersama keluarga.

Salah satu daya tarik utamanya adalah kehadiran teknologi Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Level 2.

Kia Carens EV hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan kendaraan keluarga dengan teknologi elektrifikasi.

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Konfigurasi tiga baris menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan karena memberikan fleksibilitas dalam mengakomodasi penumpang.

Mobil listrik ini juga dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan selama perjalanan, baik untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh.

Kehadirannya sekaligus memperluas pilihan kendaraan ramah lingkungan di segmen mobil keluarga Indonesia.

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Di pasar Indonesia, Kia Carens EV ditawarkan dalam dua pilihan varian, yakni Air dan Earth.

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Editor : Amin Bashiri
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