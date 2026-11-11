Pilihan Baru Mobil Listrik Keluarga di Indonesia, Kia Carens EV Tawarkan Varian Air dan Earth

RadarMadura.id - Kehadiran mobil listrik di Indonesia semakin menarik dengan bertambahnya pilihan kendaraan yang menyasar kebutuhan keluarga.

Kali ini, Kia resmi memperkenalkan Kia Carens EV sebagai model elektrifikasi terbaru di pasar otomotif nasional.

Advertisement Mobil tersebut menawarkan kombinasi kabin tiga baris, teknologi keselamatan modern, serta sejumlah fitur kenyamanan untuk menunjang perjalanan bersama keluarga.

Salah satu daya tarik utamanya adalah kehadiran teknologi Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Level 2.

Kia Carens EV hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan kendaraan keluarga dengan teknologi elektrifikasi.

Advertisement Konfigurasi tiga baris menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan karena memberikan fleksibilitas dalam mengakomodasi penumpang.

Mobil listrik ini juga dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan selama perjalanan, baik untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh.

Kehadirannya sekaligus memperluas pilihan kendaraan ramah lingkungan di segmen mobil keluarga Indonesia.

Di pasar Indonesia, Kia Carens EV ditawarkan dalam dua pilihan varian, yakni Air dan Earth.