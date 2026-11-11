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Oto & Tekno

Ini Deretan Kelebihan dan Kekurangan Charger MagSafe yang Sering Luput dari Perhatian Pengguna iPhon

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Penulis: Syarifatus Sabah
Kelebihan dan Kekurangan Charger MagSafe, Praktis untuk iPhone tetapi Ada Hal yang Perlu Diperhatikan
Kelebihan dan Kekurangan Charger MagSafe, Praktis untuk iPhone tetapi Ada Hal yang Perlu Diperhatikan

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RadarMadura.id - Perkembangan teknologi pengisian daya smartphone semakin memberikan kemudahan bagi pengguna, salah satunya melalui kehadiran charger MagSafe.

Teknologi pengisian daya magnetik yang diperkenalkan oleh Apple ini memungkinkan pengguna mengisi baterai iPhone tanpa harus menghubungkan kabel langsung ke port perangkat.

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Sistem magnet yang terdapat pada charger dan bagian belakang iPhone membuat posisi pengisian daya lebih mudah disesuaikan.

Meski menawarkan kepraktisan, penggunaan MagSafe tetap memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum membelinya.

1. Kelebihan Menggunakan Charger MagSafe

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1. Pemasangan Lebih Praktis

Salah satu keunggulan utama charger MagSafe adalah mekanisme pemasangannya yang sederhana.

Pengguna cukup mendekatkan charger ke bagian belakang iPhone yang kompatibel hingga magnet membantu mengunci posisinya.

Cara ini membuat proses pengisian daya terasa lebih mudah dibandingkan harus mencolokkan kabel setiap kali baterai perlu diisi.

Selain itu, koneksi magnetik membantu mengurangi risiko posisi pengisian tidak tepat.

2. Mengurangi Ketergantungan pada Kabel

MagSafe menggunakan teknologi pengisian daya nirkabel sehingga pengguna tidak perlu terus-menerus memasukkan kabel ke port iPhone.

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Editor : Amin Bashiri
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