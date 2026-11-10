Loading Gim Lebih Responsif dengan Samsung 990 PRO, SSD Premium Berkecepatan 7.450 MB/s 

RadarMadura.id - Samsung 990 PRO menjadi salah satu pilihan SSD NVMe yang menarik bagi pengguna PC gaming maupun kreator konten yang membutuhkan penyimpanan berkecepatan tinggi.

Perangkat ini dirancang untuk menghadirkan performa baca dan tulis yang lebih responsif melalui antarmuka PCIe 4.0 NVMe.

Advertisement Kehadirannya menyasar pengguna yang ingin mempercepat proses pemuatan gim, membuka aplikasi berat, hingga memindahkan file berukuran besar.

Selain menawarkan kecepatan tinggi, SSD ini juga membawa teknologi pengelolaan daya dan pengendalian suhu untuk mendukung penggunaan dalam jangka panjang.

Performa Samsung 990 PRO untuk Gaming dan Produktivitas

Advertisement Dari sisi spesifikasi, Samsung 990 PRO menggunakan format M.2 2280 dengan koneksi PCIe Gen 4.0 x4 serta protokol NVMe 2.0.

Kombinasi tersebut memungkinkan SSD ini mencapai kecepatan baca berurutan hingga 7.450 MB/s dan kecepatan tulis maksimal 6.900 MB/s.

Angka tersebut membuatnya jauh lebih cepat dibandingkan SSD SATA konvensional yang umumnya memiliki kecepatan transfer sekitar 550 MB/s.

Perbedaan performa ini dapat dirasakan ketika pengguna menjalankan aplikasi berat, memindahkan data, maupun membuka gim dengan ukuran instalasi besar.

Keunggulan lainnya terletak pada kemampuan membaca dan menulis data secara acak atau random performance.