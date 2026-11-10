ASUS ExpertCenter P500 SFF Hadir dengan Bodi 8,6 Liter untuk Kebutuhan Administrasi dan Operasional

RadarMadura.id - Pengelolaan dokumen digital menjadi salah satu kebutuhan penting bagi perusahaan yang setiap hari berhadapan dengan tumpukan data operasional.

Berbagai berkas seperti faktur, kontrak kerja, laporan keuangan, hingga salinan informasi pelanggan membutuhkan tempat penyimpanan yang terorganisasi dan mudah diakses.

Advertisement Untuk menunjang kebutuhan tersebut, ASUS menghadirkan ExpertCenter P500 SFF sebagai komputer desktop yang dirancang untuk mendukung aktivitas perkantoran.

Perangkat ini mengusung desain ringkas dengan volume bodi hanya 8,6 liter, sehingga dapat ditempatkan di berbagai area kerja tanpa memakan banyak ruang.

ASUS ExpertCenter P500 SFF dirancang untuk menjalankan peran sebagai komputer operasional yang dapat digunakan dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Advertisement Keberadaan satu perangkat terpusat untuk mengelola arsip digital dapat membantu perusahaan mengatur dokumen agar tidak tersebar di berbagai komputer karyawan.

Sistem pengelolaan yang lebih terstruktur juga memudahkan proses pencarian dan pengawasan berkas penting.

Dengan demikian, perusahaan dapat membangun alur kerja digital yang lebih tertata dan efisien.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih komputer untuk kebutuhan kantor adalah kapasitas penyimpanan.