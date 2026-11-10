Kipas Angin Sudah Menyala tetapi Rumah Tetap Panas? Ternyata Ini Penyebabnya dan Cara Mengatasinya 

RadarMadura.id - Kipas angin menjadi salah satu perangkat rumah tangga yang paling sering diandalkan untuk menghadapi cuaca panas.

Selain harganya relatif terjangkau, alat elektronik ini juga praktis digunakan tanpa membutuhkan instalasi rumit seperti pendingin ruangan atau AC.

Advertisement Namun, tidak sedikit orang merasa embusan kipas angin justru kurang memberikan kesejukan ketika suhu udara di dalam rumah meningkat.

Kondisi tersebut sebenarnya berkaitan dengan cara kerja kipas angin yang berbeda dari perangkat pendingin udara.

Pada dasarnya, kipas angin tidak memiliki kemampuan untuk menurunkan temperatur udara di dalam ruangan.

Advertisement Perangkat ini bekerja dengan menggerakkan udara di sekitarnya sehingga menghasilkan aliran angin yang mengenai permukaan tubuh.

Embusan tersebut membantu mempercepat penguapan keringat dari kulit, sehingga tubuh dapat merasakan sensasi lebih sejuk.

Karena itulah, efek dingin yang muncul ketika kipas dinyalakan sebenarnya lebih banyak dirasakan oleh tubuh, bukan berasal dari perubahan suhu ruangan.

Perbedaan cara kerja tersebut membuat kipas angin terkadang terasa kurang efektif ketika menghadapi suhu lingkungan yang sangat tinggi.