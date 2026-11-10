Denza D9 Bekas Mengalami Penurunan Harga Setelah Hampir 2 Tahun diIndonesia, Dengan Harga Rp760 Juta

RadarMadura.id - Pasar mobil bekas Indonesia mulai kedatangan model kendaraan premium yang sebelumnya lebih dikenal sebagai mobil baru di segmen kelas atas.

Salah satunya adalah Denza D9, MPV listrik mewah besutan merek Denza yang berada di bawah naungan BYD.

Advertisement Kehadiran unit bekasnya mulai menarik perhatian calon konsumen yang ingin memiliki kendaraan keluarga premium dengan harga lebih terjangkau.

Kondisi ini juga membuka peluang bagi pembeli yang sebelumnya menganggap Denza D9 terlalu mahal untuk masuk dalam daftar pilihan kendaraan mereka.

Denza D9 pertama kali diperkenalkan secara resmi di Indonesia pada Januari 2025.

Advertisement Sejak peluncurannya, mobil ini mendapatkan respons positif dari masyarakat, terutama konsumen yang mencari MPV dengan kenyamanan dan teknologi elektrifikasi.

Saat pertama kali dipasarkan, Denza D9 ditawarkan dengan banderol Rp950 juta.

Harga tersebut membuatnya menjadi salah satu pilihan menarik di tengah persaingan kendaraan keluarga premium di Tanah Air.

Memasuki pasar mobil bekas, Denza D9 kini ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan banderol awalnya.