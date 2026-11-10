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Oto & Tekno

Debut Global di Abu Dhabi Jadi Panggung Ambisi BYD, Yangwang Altior Masuk Kelas Ultra-Mewah 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Yangwang Altior Resmi Debut Global, Sedan Listrik Ultra-Mewah BYD Dibanderol Rp5,4 Miliar
Yangwang Altior Resmi Debut Global, Sedan Listrik Ultra-Mewah BYD Dibanderol Rp5,4 Miliar

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RadarMadura.id - Persaingan kendaraan listrik kelas atas semakin menarik setelah Yangwang, merek mobil mewah di bawah naungan BYD, memperkenalkan sedan listrik terbarunya bernama Altior.

Model ini dirancang untuk memasuki segmen ultra-mewah yang selama ini didominasi sedan premium dari merek-merek legendaris.

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Yangwang bahkan menempatkan Altior sebagai calon penantang Rolls-Royce Ghost dan Mercedes-Maybach S-Class.

 Langkah tersebut memperlihatkan ambisi BYD untuk memperluas pengaruhnya, bukan hanya di pasar mobil listrik massal, tetapi juga di kelas kendaraan eksklusif.

Altior menjalani debut global di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, sebagai bagian dari upaya Yangwang memperkenalkan produk andalannya kepada pasar internasional.

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 Pemilihan lokasi tersebut menjadi sorotan karena kawasan Timur Tengah dikenal memiliki konsumen dengan minat tinggi terhadap kendaraan mewah.

 Kehadiran sedan ini juga memperlihatkan keberanian produsen China untuk memasuki pasar yang selama bertahun-tahun identik dengan merek Eropa.

Dengan membawa nama Yangwang, BYD berupaya membangun citra sebagai produsen yang mampu menghadirkan kendaraan listrik berkelas tinggi.

Harga Yangwang Altior Tembus Rp5,4 Miliar

Di pasar domestik China, Yangwang Altior sudah dapat dipesan dengan banderol awal 2,08 juta yuan.

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Editor : Amin Bashiri
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