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Oto & Tekno

BAW M8 Disiapkan Meluncur di Indonesia dengan Teknologi Listrik Murni pada GAW 2026

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Penulis: Syarifatus Sabah
BAW M8, MPV Listrik Premium Asal China Siap Meluncur di Indonesia pada GAW 2026
BAW M8, MPV Listrik Premium Asal China Siap Meluncur di Indonesia pada GAW 2026

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RadarMadura.id - Persaingan pasar mobil keluarga premium di Indonesia berpotensi semakin ramai dengan kehadiran pemain baru dari China.

Beijing Automobile Works (BAW), produsen otomotif yang tengah bersiap memasuki pasar Tanah Air, dikabarkan akan memperkenalkan sebuah MPV listrik dalam waktu dekat.

Model yang disiapkan tersebut bernama BAW M8 dan dijadwalkan meluncur pada ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.

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Kehadirannya sekaligus menjadi langkah BAW untuk memperkenalkan kendaraan elektrifikasi di segmen keluarga kelas atas.

BAW M8 dipastikan hadir menggunakan teknologi battery electric vehicle (BEV), sehingga mengandalkan tenaga listrik sepenuhnya tanpa mesin pembakaran internal.

Langkah ini menarik perhatian karena segmen MPV premium selama ini identik dengan kendaraan bermesin bensin maupun teknologi elektrifikasi lainnya.

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Dengan mengusung penggerak listrik, M8 berpeluang menawarkan pengalaman berkendara yang berbeda bagi konsumen.

Terlebih, minat terhadap kendaraan listrik di Indonesia terus menjadi salah satu perhatian industri otomotif.

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BAW M8 Dipastikan Meluncur di GAW 2026

Kepastian kehadiran MPV listrik tersebut disampaikan oleh Brand Marketing Director PT BAW Automobile Trading Indonesia, Rifkie Setiawan.

Ia membenarkan bahwa perusahaan sedang menyiapkan peluncuran kendaraan keluarga premium bertenaga listrik di Indonesia.

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Editor : Amin Bashiri
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