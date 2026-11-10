GAC AION i60 Hadir dengan Konsep All-Rounder Vehicle dan Konfigurasi Setir Kanan 

RadarMadura.id - Pasar kendaraan listrik Indonesia kembali kedatangan model baru dari pabrikan asal China.

GAC Indonesia memperkenalkan AION i60 sebagai SUV listrik yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan mobilitas konsumen dengan aktivitas beragam.

Advertisement Kehadiran model ini menjadi perhatian karena AION i60 mencatat debut pertamanya di kawasan Asia Tenggara dalam konfigurasi setir kanan atau right-hand drive (RHD).

Langkah tersebut memperlihatkan keseriusan GAC dalam menghadirkan produk yang disesuaikan dengan karakter pasar di kawasan ini.

AION i60 diposisikan sebagai kendaraan serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perjalanan.

Advertisement Pendekatan tersebut menyasar konsumen yang membutuhkan mobil untuk aktivitas harian, perjalanan bersama keluarga, hingga mobilitas jarak lebih jauh.

GAC ingin menggabungkan aspek kenyamanan, keamanan, dan kepraktisan dalam satu kendaraan.

Dengan demikian, AION i60 tidak hanya ditawarkan sebagai pilihan mobil listrik, tetapi juga sebagai SUV yang mampu menunjang kebutuhan pengguna dengan gaya hidup berbeda.

Debut AION i60 Setir Kanan di Asia Tenggara

Kemunculan AION i60 dalam konfigurasi RHD menjadi salah satu poin penting dari pengenalan model tersebut.