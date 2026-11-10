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Oto & Tekno

Asus ProArt P14 Bawa Teknologi NVIDIA RTX Spark Pertama di Indonesia, Ini Keunggulannya 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Asus ProArt P14 Hadir untuk Kreator Profesional, Andalkan NVIDIA RTX Spark dan Unified Memory 64GB untuk Jalankan AI Lokal
Asus ProArt P14 Hadir untuk Kreator Profesional, Andalkan NVIDIA RTX Spark dan Unified Memory 64GB untuk Jalankan AI Lokal

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RadarMadura.id - Asus kembali memperkuat lini laptop profesionalnya melalui kehadiran ProArt P14 yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kreator konten dan pekerja industri kreatif.

Perangkat ini menawarkan kemampuan komputasi tinggi dengan mengandalkan teknologi NVIDIA RTX Spark™ yang diklaim menjadi yang pertama hadir di Indonesia.

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Kombinasi perangkat keras tersebut ditujukan untuk menangani pekerjaan berat, mulai dari pengolahan grafis hingga pemrosesan kecerdasan buatan (AI).

Asus ingin menghadirkan perangkat yang tidak hanya mendukung produktivitas, tetapi juga memberikan keleluasaan bagi kreator dalam mengembangkan karya digital.

Salah satu daya tarik utama Asus ProArt P14 terletak pada penggunaan NVIDIA RTX Spark™ yang dipadukan dengan Unified Memory berkapasitas 64GB.

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Konfigurasi ini memungkinkan laptop menjalankan berbagai model AI generatif secara langsung tanpa harus selalu bergantung pada layanan komputasi berbasis cloud.

Kemampuan tersebut juga mendukung workflow Agentic AI yang semakin banyak dimanfaatkan dalam proses produksi digital.

Dengan pemrosesan lokal, kreator memiliki alternatif untuk mengelola pekerjaan kompleks langsung dari perangkat yang digunakan sehari-hari.

Keunggulan pemrosesan AI secara lokal menjadi semakin relevan bagi kalangan profesional yang berurusan dengan materi pekerjaan bersifat rahasia

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Editor : Amin Bashiri
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