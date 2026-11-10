Cara Mengetahui Lokasi Keluarga Lewat WhatsApp dan Google Maps Tanpa Melanggar Privasi

RadarMadura.id - Perkembangan teknologi komunikasi membuat berbagai aktivitas sehari-hari semakin mudah dilakukan, termasuk mengetahui keberadaan seseorang melalui perangkat ponsel.

Saat ini, sejumlah aplikasi populer telah menyediakan fitur berbagi lokasi yang memungkinkan pengguna mengetahui posisi orang lain secara langsung.

Advertisement Dua platform yang memiliki fasilitas tersebut adalah WhatsApp dan Google Maps.

Meski praktis, penggunaan fitur pelacakan lokasi tetap harus memperhatikan persetujuan dan privasi orang yang bersangkutan.

Fitur berbagi lokasi dapat membantu dalam berbagai situasi, mulai dari mengatur pertemuan, memastikan perjalanan anggota keluarga, hingga memudahkan koordinasi ketika seseorang berada di tempat yang belum dikenal.

Advertisement Namun, perlu dipahami bahwa lokasi seseorang tidak bisa diketahui hanya dengan memasukkan nomor telepon secara sembarangan.

Pengguna harus memperoleh persetujuan pemilik perangkat untuk membagikan informasi lokasinya.

Dengan mekanisme tersebut, fitur ini dapat dimanfaatkan secara aman tanpa melanggar privasi.

Berikut cara membagikan dan mengetahui lokasi seseorang melalui WhatsApp dan Google Maps: