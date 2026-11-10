Terinspirasi Konsep Zongheng G600, Jetour R700 Bersiap Meluncur dengan Konstruksi Ladder Frame 

RadarMadura.id - Jetour kembali memperluas jajaran kendaraan petualangannya dengan menyiapkan SUV off-road terbaru bernama R700.

Model anyar dari merek yang berada di bawah naungan Chery tersebut dijadwalkan menjalani debut berikutnya di Guangzhou Auto Show 2026.

Advertisement Pameran otomotif bergengsi di China itu akan berlangsung mulai 27 November 2026.

Kehadiran R700 menjadi langkah menarik bagi Jetour untuk memperkuat posisinya di segmen SUV berkemampuan menjelajah medan berat.

Berdasarkan informasi yang beredar, Jetour R700 akan menjadi bagian dari keluarga Zongheng di pasar domestik China.

Advertisement Model ini diproyeksikan mengisi jajaran kendaraan tangguh yang mengutamakan kemampuan melintasi berbagai kondisi jalan.

⁵Salah satu aspek yang paling menarik perhatian adalah penggunaan konstruksi ladder frame.

Platform tersebut dikabarkan sama dengan yang digunakan Jetour G700 sebagai model tertinggi dalam keluarga Zongheng.

Penggunaan sasis ladder frame menjadi salah satu modal penting bagi R700 untuk bersaing di kelas SUV off-road.