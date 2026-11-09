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Oto & Tekno

iPhone 18 Pro Burgundy Jadi Warna Paling Populer, Apple Bawa Kamera dengan Empat Pilihan Aperture 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Harga iPhone 18 Pro Burgundy Terbaru di Indonesia, Warna Favorit yang Paling Diburu saat Stok Masih Terbatas
Harga iPhone 18 Pro Burgundy Terbaru di Indonesia, Warna Favorit yang Paling Diburu saat Stok Masih Terbatas

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RadarMadura.id - iPhone 18 Pro Series mulai tersedia di pasar Indonesia dengan jumlah stok yang masih terbatas.

Salah satu varian yang paling menarik perhatian konsumen adalah Burgundy, warna unggulan yang menjadi identitas visual generasi terbaru ponsel premium Apple tersebut.

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 Tingginya minat terhadap pilihan warna ini membuat calon pembeli perlu memperhatikan ketersediaan unit di toko resmi maupun distributor yang memasarkannya.

Bagi konsumen yang sedang mempertimbangkan pembelian, informasi harga iPhone 18 Burgundy di Indonesia menjadi salah satu hal penting untuk diketahui sebelum menentukan pilihan.

Burgundy Jadi Warna Favorit iPhone 18 Pro Series

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Apple menghadirkan Burgundy sebagai warna utama atau hero color untuk iPhone 18 Pro Series.

Pilihan warna tersebut memberikan karakter berbeda dibandingkan generasi sebelumnya dan menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen yang menginginkan tampilan ponsel premium lebih menonjol.

Berdasarkan informasi yang beredar, varian Burgundy disebut menjadi pilihan yang paling banyak diminati di antara opsi warna lainnya.

Kondisi stok yang terbatas juga berpotensi membuat konsumen harus lebih cepat menentukan pilihan ketika unit tersedia.

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Kamera iPhone 18 Pro Kini Mendukung Kontrol Aperture

Tidak hanya mengandalkan tampilan baru, Apple turut membawa pembaruan penting pada sektor fotografi.

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Editor : Amin Bashiri
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