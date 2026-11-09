Samsung Galaxy Z Fold8 Jadi Andalan Raih Best Foldable Smartphone di CNN Indonesia Awards 2026

RadarMadura.id - Samsung Electronics kembali memperoleh pengakuan atas kiprahnya di industri smartphone melalui ajang CNN Indonesia Awards 2026.

Perusahaan teknologi asal Korea Selatan tersebut berhasil membawa pulang penghargaan Best Foldable Smartphone berkat konsistensinya mengembangkan perangkat ponsel layar lipat.

Advertisement Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi Samsung dalam menghadirkan teknologi yang semakin relevan dengan kebutuhan pengguna.

Salah satu produk yang menjadi sorotan dalam pencapaian tersebut adalah Samsung Galaxy Z Fold8 yang diperkenalkan pada 2026.

Samsung Terima Penghargaan di CNN Indonesia Awards 2026

Advertisement Penghargaan Best Foldable Smartphone diserahkan dalam acara CNN Indonesia Awards 2026 yang berlangsung di J.W.

Marriott Hotel, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026).

Direktur Transmedia Warnedy menyerahkan penghargaan tersebut kepada Ilham Indrawan selaku MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Momen ini menjadi pengakuan terhadap perjalanan Samsung dalam mengembangkan kategori smartphone lipat di tengah persaingan industri gadget yang semakin ketat.

Pencapaian tersebut sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai salah satu pemain penting dalam pasar ponsel layar lipat.