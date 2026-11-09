CATL Kembangkan Baterai Lithium-Air, Mobil Listrik Berpotensi Tempuh 2.000 Km Sekali Cas

RadarMadura.id - Industri kendaraan listrik berpotensi memasuki babak baru jika teknologi baterai lithium-air berhasil dikembangkan hingga siap digunakan secara komersial.

Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), salah satu produsen baterai terbesar asal China, kini tengah mengeksplorasi teknologi tersebut untuk meningkatkan kemampuan penyimpanan energi.

Advertisement Inovasi ini menarik perhatian karena secara teoritis memiliki potensi kepadatan energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan teknologi baterai lithium-ion konvensional.

Bahkan, pengembangannya disebut dapat membuka peluang bagi mobil listrik untuk menempuh jarak hingga 2.000 kilometer hanya dengan satu kali pengisian daya.

CATL Bidik Teknologi Baterai Generasi Berikutnya

Advertisement Mengutip laporan CarNewsChina pada Sabtu (7/11/2026), penelitian baterai lithium-air menjadi salah satu fokus pengembangan jangka panjang CATL.

Informasi tersebut disampaikan oleh Chief Scientist CATL, Wu Kai, dalam Equipment Powerhouse Forum 2026.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus meningkatkan kapasitas baterai yang sudah digunakan saat ini, tetapi juga mulai menjajaki teknologi dengan pendekatan kimia berbeda.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencari solusi penyimpanan energi yang lebih efisien untuk kebutuhan transportasi masa depan.

Berbeda dengan baterai lithium-ion yang mengandalkan perpindahan ion lithium di antara elektroda, baterai lithium-air memanfaatkan oksigen dari udara sebagai salah satu komponen dalam reaksi elektrokimia.