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Oto & Tekno

Harga Komputer Desktop Apple Generasi Terbaru Mulai Rp 17,5 Juta hingga Lebih dari Rp 106 Juta

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Penulis: Syarifatus Sabah
Harga Mac Mini M6 hingga Mac Studio M5 Ultra Terbaru di Indonesia, Tembus Rp 106 Juta
Harga Mac Mini M6 hingga Mac Studio M5 Ultra Terbaru di Indonesia, Tembus Rp 106 Juta

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RadarMadura.id - Harga komputer desktop Apple generasi terbaru mulai terungkap di pasar Indonesia melalui daftar produk yang ditampilkan iBox.

Jajaran perangkat tersebut terdiri dari Mac Mini M6, Mac Mini M5 Pro, hingga Mac Studio dengan chip M5 Ultra.

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Konsumen kini memiliki pilihan komputer desktop Apple dengan rentang harga mulai Rp 17.499.000 hingga Rp 106.999.000.

Perbedaan harga yang cukup lebar mencerminkan segmentasi produk, mulai dari kebutuhan komputasi harian hingga pekerjaan profesional dengan tuntutan performa tinggi.

Daftar Harga Mac Mini M6 dan Mac Studio Terbaru

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Berdasarkan informasi pada situs iBox, Mac Mini M6 menjadi model paling terjangkau dalam jajaran desktop terbaru Apple dengan banderol Rp 17.499.000.

Perangkat ini dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang menginginkan komputer desktop berukuran ringkas dengan dukungan ekosistem macOS.

 Di atasnya terdapat Mac Mini M5 Pro yang menyasar pengguna dengan kebutuhan pengolahan data dan pekerjaan kreatif lebih intensif.

QSementara itu, Mac Studio M5 Ultra menempati posisi tertinggi dengan harga mencapai Rp 106.999.000.

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Perbedaan harga tersebut membuat calon pembeli perlu mempertimbangkan kebutuhan sebelum menentukan pilihan.

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Editor : Amin Bashiri
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