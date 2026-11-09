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Oto & Tekno

Chery Tarik 53.882 Mobil di China, Tiggo 5x dan Omoda Terseret Recall Akibat Dugaan Cacat Pengelasan

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Penulis: Syarifatus Sabah
Chery Recall 53.882 Mobil di China, Ada Potensi Cacat Pengelasan pada As Roda Belakang
Chery Recall 53.882 Mobil di China, Ada Potensi Cacat Pengelasan pada As Roda Belakang

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RadarMadura.id - Chery Automobile mengumumkan program penarikan kembali atau recall terhadap 53.882 unit kendaraan yang beredar di China.

Langkah ini dilakukan setelah ditemukan potensi masalah pada proses pengelasan komponen as roda belakang.

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Persoalan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan salah satu bagian penting dalam konstruksi kendaraan.

 Sejumlah model dari keluarga Chery Tiggo 5x dan Omoda masuk dalam daftar kendaraan yang terdampak penarikan tersebut.

Cacat Pengelasan Jadi Alasan Utama Recall

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Berdasarkan informasi yang diumumkan, masalah yang ditemukan berkaitan dengan kemungkinan ketidaksempurnaan pengelasan pada komponen as roda belakang.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kekuatan sambungan komponen apabila tidak memenuhi standar kualitas yang ditentukan.

Dalam jangka panjang, bagian yang mengalami masalah struktural tentu dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kestabilan kendaraan.

Karena itu, penarikan kembali dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk memastikan kendaraan tetap memenuhi standar keselamatan.

Program recall ini mencakup kendaraan yang diproduksi dalam rentang waktu 6 Juni 2022 hingga 31 Desember 2023.

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Editor : Amin Bashiri
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