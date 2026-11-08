Apple Mulai Perlihatkan Kekuatan Ekosistem iPhone Duo, Puluhan Ribu Aplikasi Sudah Dioptimalkan 

RadarMadura.id - Apple mulai memperlihatkan keseriusannya dalam membangun ekosistem perangkat lunak untuk iPhone Duo, ponsel lipat pertama yang tengah menjadi perhatian industri teknologi.

Perusahaan asal Cupertino tersebut mengungkapkan bahwa lebih dari 100.000 aplikasi di App Store kini telah disesuaikan untuk perangkat tersebut.

Advertisement Jumlah ini menunjukkan besarnya persiapan pengembang dalam menyambut kehadiran iPhone dengan desain layar fleksibel.

Menariknya, sejumlah aplikasi populer seperti Microsoft Word, Outlook, dan Zoom sudah masuk dalam daftar perangkat lunak yang mendukung perangkat tersebut.

Informasi mengenai perkembangan ini disampaikan Susan Prescott, Wakil Presiden Hubungan Pengembang Global Apple, kepada media teknologi 9to5Mac.

Advertisement Ia menyebutkan bahwa saat ini sudah tersedia lebih dari 100.000 aplikasi yang dibuat khusus untuk iPhone Duo melalui App Store.

Pernyataan tersebut menjadi gambaran bahwa Apple tidak hanya mempersiapkan perangkat keras, tetapi juga memperhatikan kesiapan aplikasi sebelum produk memasuki pasar.

Dukungan perangkat lunak memang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah ponsel lipat.

Apple juga mengungkapkan bahwa proses penambahan aplikasi yang telah disesuaikan masih berlangsung setiap hari.