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Oto & Tekno

MG Motor Indonesia Pasang MG S5 EV dan MG ZS Hybrid+ untuk Menghadapi Persaingan Otomotif Nasional

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Penulis: Syarifatus Sabah
MG Motor Indonesia Andalkan MG S5 EV dan MG ZS Hybrid+, Dua Model Ini Jadi Senjata Utama Menghadapi Persaingan Mobil Elektrifikasi
MG Motor Indonesia Andalkan MG S5 EV dan MG ZS Hybrid+, Dua Model Ini Jadi Senjata Utama Menghadapi Persaingan Mobil Elektrifikasi

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RadarMadira.id - MG Motor Indonesia mulai memperkuat strategi bisnisnya dengan mengandalkan dua model kendaraan elektrifikasi, yakni MG S5 EV dan MG ZS Hybrid+.

Keduanya diproyeksikan menjadi ujung tombak perusahaan untuk menarik minat konsumen di tengah perubahan tren industri otomotif nasional.

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Kehadiran mobil listrik murni dan kendaraan hybrid tersebut memperlihatkan pendekatan MG dalam menjangkau kebutuhan pasar yang semakin beragam.

Strategi ini sekaligus menjadi langkah untuk memperkuat persaingan merek asal Inggris tersebut di segmen kendaraan ramah lingkungan.

Head of Marketing MG Motor Indonesia, Harry Kurniawan, menyampaikan bahwa MG S5 EV dan MG ZS Hybrid+ saat ini menjadi dua produk andalan perusahaan untuk menggarap pasar Tanah Air.

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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa MG menaruh perhatian besar terhadap perkembangan kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Menurut strategi perusahaan, kedua model tersebut memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan konsumen.

MG juga berharap kombinasi teknologi listrik dan hybrid dapat memberikan pilihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

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MG S5 EV hadir sebagai salah satu representasi kendaraan listrik murni dalam jajaran produk perusahaan.

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Editor : Amin Bashiri
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