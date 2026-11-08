Industri Game Mulai Terkena Dampak Ledakan AI Macronix Kurangi Bisnis Chip ROM Kaset Nintendo Switch

RadarMadura.id - Industri teknologi kecerdasan buatan (AI) mulai memberikan dampak yang semakin luas terhadap sektor elektronik, termasuk pasar perangkat dan permainan video.

Kali ini, efeknya mulai dirasakan industri game setelah kebutuhan chip memori untuk pusat data AI mengalami peningkatan signifikan.

Advertisement Macronix, salah satu pemasok utama komponen memori untuk kaset game Nintendo Switch, dilaporkan mulai mengurangi bisnis produksi Read Only Memory (ROM).

Perubahan strategi tersebut memunculkan perhatian karena komponen ini memiliki peran penting dalam proses pembuatan media fisik permainan Nintendo.

Macronix selama ini dikenal sebagai perusahaan semikonduktor yang memproduksi berbagai jenis chip memori, termasuk komponen penyimpanan untuk perangkat elektronik.

Advertisement Salah satu pasar yang dilayaninya adalah industri konsol game, terutama kebutuhan memori pada kaset permainan Nintendo Switch.

ROM menjadi bagian penting karena berfungsi menyimpan data permainan agar dapat dibaca oleh konsol ketika kaset dimasukkan.

Tanpa dukungan komponen tersebut, produksi media fisik game tentu akan menghadapi tantangan tersendiri.

Keputusan Macronix mengurangi bisnis produksi ROM tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebutuhan pasar semikonduktor global.