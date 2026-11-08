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Oto & Tekno

Motorola Signature 27 Kini Resmi Dirilis dan Siap Bersaing di Pasar Smartphone Premium

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Penulis: Syarifatus Sabah
Motorola Signature 27 Resmi Meluncur, Harga Flagship Terbaru Terungkap Usai Diperkenalkan di Snapdragon Summit
Motorola Signature 27 Resmi Meluncur, Harga Flagship Terbaru Terungkap Usai Diperkenalkan di Snapdragon Summit

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RadarMadura.id - Motorola kembali memperkuat persaingan di pasar smartphone kelas premium dengan merilis flagship terbarunya, Motorola Signature 27, pada Kamis (5/11/2026).

Kehadiran perangkat ini menjadi kelanjutan dari perkenalannya dalam ajang Snapdragon Summit beberapa waktu sebelumnya.

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Setelah sejumlah informasi mengenai spesifikasi teknis lebih dahulu diperlihatkan, kini perusahaan akhirnya mengungkap harga resmi ponsel tersebut.

Langkah ini membuat Motorola Signature 27 semakin menarik perhatian konsumen yang tengah mencari perangkat flagship generasi terbaru.

Peluncuran resmi Motorola Signature 27 menjadi momen penting bagi perusahaan dalam memperluas pilihan smartphone premium.

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Sebelumnya, perangkat ini sudah diperkenalkan sebagai salah satu produk yang membawa teknologi terbaru dari ekosistem Snapdragon.

Pengungkapan spesifikasi pada tahap awal memberikan gambaran mengenai kemampuan yang ditawarkan kepada calon pengguna.

Kini, informasi harga menjadi bagian penting untuk menentukan posisi perangkat tersebut di tengah persaingan pasar.

Strategi memperkenalkan produk melalui ajang teknologi besar seperti Snapdragon Summit juga memperlihatkan upaya Motorola membangun perhatian sejak sebelum peluncuran komersial.

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Editor : Amin Bashiri
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