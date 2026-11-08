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Oto & Tekno

Hyundai Pilih Penuhi Permintaan Mobil Listrik Neira di Indonesia Sebelum Membuka Keran Ekspor

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Penulis: Syarifatus Sabah
Hyundai Neira Berpeluang Diekspor ke Pasar Global, tetapi Konsumen Indonesia Tetap Jadi Prioritas Utama HMID
Hyundai Neira Berpeluang Diekspor ke Pasar Global, tetapi Konsumen Indonesia Tetap Jadi Prioritas Utama HMID

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RadarMadura.id - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) membuka peluang membawa mobil listrik terbarunya, Hyundai Neira, ke pasar internasional.

Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa kendaraan listrik ini tidak hanya diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di dalam negeri.

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Meski memiliki potensi untuk dipasarkan ke berbagai negara, Hyundai belum menjadikan ekspor sebagai agenda yang harus segera direalisasikan.

Perusahaan justru ingin memastikan kebutuhan pasar Indonesia terpenuhi sebelum mengambil keputusan lebih jauh.

Chief Operating Officer HMID, Fransiscus Soerjopranoto, menjelaskan bahwa Hyundai Neira memang disiapkan dengan potensi pasar di luar Indonesia.

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Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan melihat peluang pengembangan model ini dalam skala yang lebih luas.

Namun, strategi ekspansi internasional tetap harus mempertimbangkan kondisi produksi dan permintaan konsumen domestik.

Dengan demikian, rencana ekspor tidak akan mengesampingkan kepentingan pasar nasional.

Pasar Indonesia Jadi Fokus Awal Hyundai

Keputusan memprioritaskan pasar domestik menunjukkan pentingnya Indonesia dalam strategi bisnis Hyundai.

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Editor : Amin Bashiri
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