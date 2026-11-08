Meluncur di Indonesia Pekan Depan, XPeng G9L Tawarkan Kombinasi Kabin Mewah, dan Teknologi Pintar

RadarMadura.id - Pasar mobil listrik premium Indonesia segera kedatangan pemain baru melalui XPeng G9L.

SUV listrik flagship ini dijadwalkan meluncur pada 11 November 2026 di Jakarta dengan membawa sejumlah teknologi unggulan.

Advertisement Pabrikan asal China tersebut menggabungkan performa motor listrik bertenaga, fitur berkendara pintar, serta kenyamanan kabin untuk enam penumpang.

Kehadirannya menjadi langkah XPeng dalam memperluas pilihan kendaraan listrik kelas atas bagi konsumen Tanah Air.

Dari sektor performa, XPeng G9L mengandalkan konfigurasi dua motor listrik dengan sistem penggerak All-Wheel Drive (AWD).

Advertisement Pada spesifikasi global varian AWD Performance Ultra, kombinasi motor tersebut menghasilkan tenaga hingga 430 kW atau setara 585 PS.

Torsi puncaknya mencapai 695 Nm sehingga SUV berukuran besar ini memiliki karakter performa yang kuat.

Akselerasi dari posisi diam hingga 100 kilometer per jam diklaim dapat dicapai dalam waktu sekitar 4,9 detik.

Sumber energinya berasal dari baterai Nickel Cobalt Manganese (NCM) berkapasitas 110 kWh.