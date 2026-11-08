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Oto & Tekno

Honda 0 Alpha Mulai Disiapkan untuk Pasar Dunia Produksi diIndia Jadi Langkah Awal Sebelum Indonesia

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Penulis: Syarifatus Sabah
Honda 0 Alpha Berpeluang Masuk Indonesia, SUV Listrik Global Ini Bakal Diproduksi di India
Honda 0 Alpha Berpeluang Masuk Indonesia, SUV Listrik Global Ini Bakal Diproduksi di India

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RadarMadura.id - Honda mulai memperluas langkahnya dalam mengembangkan kendaraan listrik untuk pasar internasional.

Salah satu model yang disiapkan adalah Honda 0 Alpha, SUV listrik yang diperkenalkan dalam ajang Japan Mobility Show 2025.

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 Mobil tersebut menjadi bagian dari strategi elektrifikasi Honda untuk menjangkau konsumen di berbagai negara.

Menariknya, Indonesia berpeluang menjadi salah satu pasar yang akan disambangi kendaraan listrik tersebut.

Honda 0 Alpha dirancang sebagai model yang memiliki potensi pemasaran secara global.

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India menjadi salah satu negara penting dalam rencana pengembangan kendaraan ini karena akan menjadi lokasi produksinya.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Honda tidak hanya mempersiapkan produk untuk satu pasar tertentu.

Produksi di India juga menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas jangkauan kendaraan listriknya.

Meski India menjadi fokus awal, peluang pemasaran Honda 0 Alpha tidak terbatas di negara tersebut.

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Editor : Amin Bashiri
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