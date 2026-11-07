Morbidelli Bawa Tiga Senjata Baru ke EICMA 2026, Keluarga T802 Hadir untuk Pengendara Motor Adventur

RadarMadura.id - Persaingan sepeda motor adventure kelas menengah semakin menarik dengan kehadiran sejumlah model baru dari berbagai pabrikan dunia.

Kali ini, Morbidelli ikut meramaikan segmen tersebut melalui peluncuran tiga motor sekaligus dalam ajang EICMA 2026 di Milan, Italia.

Advertisement Ketiga kendaraan tersebut berasal dari keluarga T802 yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pengendara dengan gaya berkendara berbeda.

Kehadiran lini terbaru ini sekaligus menjadi langkah Morbidelli dalam memperkuat posisinya di pasar motor adventure yang semakin kompetitif.

Tiga model yang diperkenalkan terdiri dari Morbidelli T802X, T802XR, dan T802XR Rally.

Advertisement Meskipun memiliki nama dan platform yang saling berkaitan, masing-masing motor dirancang dengan pendekatan penggunaan tersendiri.

Strategi tersebut memungkinkan konsumen mendapatkan pilihan kendaraan sesuai kebutuhan perjalanan, baik untuk aktivitas harian maupun petualangan jarak jauh.

Morbidelli tampaknya ingin menjangkau lebih banyak karakter pengendara melalui satu keluarga produk.

Hal menarik dari T802 Series adalah penggunaan basis mesin dan teknologi yang sama pada ketiga model.