Sinyal Peluncuran Honda V3R900 E-Compressor Makin Dekat, Desain Final Dipamerkan di EICMA 2026

RadarMadura.id - Honda kembali menarik perhatian penggemar otomotif dunia melalui perkembangan terbaru motor konsep V3R900 E-Compressor.

Model yang sebelumnya diperkenalkan dengan nama V3 Concept tersebut kini menunjukkan kemajuan signifikan menuju tahap produksi.

Advertisement Dalam ajang EICMA 2026 di Milan, Italia, pabrikan asal Jepang itu memperlihatkan versi terbaru dengan sejumlah penyempurnaan teknologi dan tampilan.

Perkembangan ini menjadi sinyal bahwa Honda semakin serius membawa konsep motor bermesin V3 dengan teknologi kompresor elektrik ke tahap berikutnya.

Dikutip dari Visordown, Jumat (6/11/2026), Honda menyebut V3R900 E-Compressor yang ditampilkan tahun ini sudah menggunakan garis desain final.

Advertisement Pernyataan tersebut menjadi pembeda penting dibandingkan kemunculan sebelumnya di pameran otomotif tahun lalu.

Ketika pertama kali diperkenalkan, motor tersebut masih berstatus prototype yang memperlihatkan gambaran awal pengembangan teknologi.

Kini, bentuk yang ditampilkan semakin mendekati rancangan kendaraan yang nantinya akan dipasarkan.

Perubahan status tersebut membuat V3R900 E-Compressor menjadi salah satu produk menarik dalam kehadiran Honda di EICMA 2026.