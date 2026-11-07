Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Oto & Tekno

ASUS Vivobook S14 OLED S3407CA Bawa Baterai 70Wh dan Teknologi AI untuk Aktivitas Sehari-hari

S
Penulis: Syarifatus Sabah
ASUS Vivobook S14 OLED S3407CA, Laptop Ringkas dengan Intel Core Ultra Seri 2 dan Baterai 70Wh untuk Produktivitas Harian
ASUS Vivobook S14 OLED S3407CA, Laptop Ringkas dengan Intel Core Ultra Seri 2 dan Baterai 70Wh untuk Produktivitas Harian

Advertisement

 

RadarMadura.id - Kebutuhan laptop untuk menunjang aktivitas sehari-hari semakin berkembang seiring perubahan pola belajar dan bekerja yang lebih fleksibel.

Mahasiswa kini bisa mengerjakan tugas dari kampus, kafe, maupun rumah, sementara pekerja profesional dituntut tetap produktif meskipun sering berpindah lokasi. 

Advertisement

Kondisi tersebut membuat perangkat komputasi tidak cukup hanya mengandalkan performa tinggi, tetapi juga harus memiliki desain praktis dan daya tahan baterai yang memadai. 

Menjawab kebutuhan tersebut, ASUS menghadirkan Vivobook S14 OLED (S3407CA) sebagai laptop yang menggabungkan mobilitas, performa, dan fitur modern.

Salah satu daya tarik ASUS Vivobook S14 OLED S3407CA terletak pada desain bodinya yang ringkas.

Advertisement

Karakter tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna yang terbiasa membawa laptop ketika menjalani berbagai kegiatan di luar rumah. 

Perangkat ini dirancang untuk mendukung aktivitas produktif tanpa membuat pengguna harus selalu bekerja di satu tempat. 

Mulai dari menyelesaikan dokumen hingga mengikuti pertemuan daring, berbagai pekerjaan dapat dilakukan melalui satu perangkat.

Baca Juga: TVS Hadirkan Tiga Skuter Elektrik Sekaligus dan RTR 125 dalam Ajang Otomotif Bergengsi EICMA 2026

Dari sektor performa, laptop ini mengandalkan prosesor Intel Core Ultra Seri 2.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Zenbook DUO 2026 Resmi Diperkenalkan, Tawarkan Lima Mode Penggunaan dalam Satu Perangkat

Zenbook DUO 2026 Resmi Diperkenalkan, Tawarkan Lima Mode Penggunaan dalam Satu Perangkat

ASUS Zenbook DUO 2026 resmi hadir dengan dua layar OLED 3K 144Hz, prosesor Intel Core Ultra 9, RAM 32GB, SSD 1TB, serta fitur AI dan baterai 99Wh untuk produktivitas tinggi.

Review ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA Bikin Laptop Tipis Naik Kelas, Baterai Tahan Lama dan Performa AI Kini Makin Sulit Ditandingi

Review ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA Bikin Laptop Tipis Naik Kelas, Baterai Tahan Lama dan Performa AI Kini Makin Sulit Ditandingi

Performa Zenbook S14 OLED UX5406AA kini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Asus Zenbook 2026 Resmi Hadir di Indonesia, Laptop AI Tipis dengan Intel Core Ultra dan Baterai Tahan 32 Jam

Asus Zenbook 2026 Resmi Hadir di Indonesia, Laptop AI Tipis dengan Intel Core Ultra dan Baterai Tahan 32 Jam

Asus Zenbook 2026 resmi hadir di Indonesia dengan Intel Core Ultra, fitur AI Copilot Plus, dan layar OLED premium.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer