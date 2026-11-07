ASUS Vivobook S14 OLED S3407CA Bawa Baterai 70Wh dan Teknologi AI untuk Aktivitas Sehari-hari

RadarMadura.id - Kebutuhan laptop untuk menunjang aktivitas sehari-hari semakin berkembang seiring perubahan pola belajar dan bekerja yang lebih fleksibel.

Mahasiswa kini bisa mengerjakan tugas dari kampus, kafe, maupun rumah, sementara pekerja profesional dituntut tetap produktif meskipun sering berpindah lokasi.

Advertisement Kondisi tersebut membuat perangkat komputasi tidak cukup hanya mengandalkan performa tinggi, tetapi juga harus memiliki desain praktis dan daya tahan baterai yang memadai.

Menjawab kebutuhan tersebut, ASUS menghadirkan Vivobook S14 OLED (S3407CA) sebagai laptop yang menggabungkan mobilitas, performa, dan fitur modern.

Salah satu daya tarik ASUS Vivobook S14 OLED S3407CA terletak pada desain bodinya yang ringkas.

Advertisement Karakter tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna yang terbiasa membawa laptop ketika menjalani berbagai kegiatan di luar rumah.

Perangkat ini dirancang untuk mendukung aktivitas produktif tanpa membuat pengguna harus selalu bekerja di satu tempat.

Mulai dari menyelesaikan dokumen hingga mengikuti pertemuan daring, berbagai pekerjaan dapat dilakukan melalui satu perangkat.

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Dari sektor performa, laptop ini mengandalkan prosesor Intel Core Ultra Seri 2.