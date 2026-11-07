Sony Bangkitkan Headphone Legendaris Walkman, MDR-3R Hadir dengan Desain Klasik dan USB-C

RadarMadura.id - Hampir setengah abad setelah memperkenalkan pemutar musik portabel Walkman, Sony kembali menghidupkan salah satu aksesori audio yang menjadi bagian penting dari sejarah perangkat tersebut.

Kali ini, perusahaan teknologi asal Jepang itu menghadirkan kembali headphone legendaris MDR-3 melalui model terbaru bernama MDR-3R.

Advertisement Menariknya, Sony tidak melakukan perubahan besar pada tampilan fisiknya karena ingin mempertahankan karakter desain klasik yang sudah melekat sejak pertama kali diperkenalkan.

Meski demikian, perangkat ini mendapatkan sentuhan teknologi modern berupa konektor USB-C agar lebih mudah digunakan bersama berbagai perangkat masa kini.

Sejarah headphone tersebut tidak bisa dilepaskan dari kemunculan Sony Walkman TPS-L2 pada 1979.

Advertisement Pemutar kaset portabel itu menjadi salah satu produk yang mengubah kebiasaan masyarakat dalam menikmati musik karena memungkinkan pengguna mendengarkan lagu secara pribadi ketika bepergian.

Bersamaan dengan peluncuran Walkman, Sony memperkenalkan MDR-3 sebagai headphone pendamping yang dirancang ringan dan praktis.

Kombinasi keduanya kemudian menjadi simbol perubahan besar dalam budaya mendengarkan musik secara personal.

Kini, Sony membawa kembali identitas visual headphone tersebut melalui MDR-3R.