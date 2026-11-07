TVS Hadirkan Tiga Skuter Elektrik Sekaligus dan RTR 125 dalam Ajang Otomotif Bergengsi EICMA 2026

RadarMadura.id - Persaingan industri kendaraan roda dua di pasar Eropa semakin menarik dengan hadirnya sejumlah produk baru dari berbagai pabrikan global.

Salah satu perusahaan yang ikut mencuri perhatian adalah TVS Motor Company melalui partisipasinya dalam pameran otomotif EICMA 2026 di Milan, Italia.

Advertisement Dalam ajang tersebut, pabrikan asal India ini memperkenalkan empat model kendaraan yang disiapkan untuk menjangkau kebutuhan konsumen dengan karakter berbeda.

Menariknya, tiga dari empat produk tersebut mengusung teknologi penggerak listrik, sedangkan satu lainnya masih mengandalkan mesin konvensional.

Empat kendaraan yang diperkenalkan terdiri dari TVS Orbiter, TVS M1-S, TVS X, dan TVS RTR 125.

Advertisement Kehadiran produk-produk tersebut memperlihatkan keseriusan TVS dalam mengembangkan lini kendaraan roda dua untuk pasar internasional.

Perusahaan tidak hanya menyasar konsumen yang membutuhkan kendaraan praktis untuk aktivitas perkotaan, tetapi juga membidik segmen pengguna yang menginginkan skuter listrik dengan karakter lebih premium.

Seluruh model yang ditampilkan disebut sudah berada pada tahap siap produksi.

Dari keempat produk tersebut, lini skuter listrik menjadi bagian yang cukup menonjol.