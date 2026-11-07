Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Oto & Tekno

TVS Hadirkan Tiga Skuter Elektrik Sekaligus dan RTR 125 dalam Ajang Otomotif Bergengsi EICMA 2026

S
Penulis: Syarifatus Sabah
TVS Perkenalkan Empat Motor Terbaru di EICMA 2026, Ada Tiga Skuter Listrik dan RTR 125 untuk Pasar Eropa
TVS Perkenalkan Empat Motor Terbaru di EICMA 2026, Ada Tiga Skuter Listrik dan RTR 125 untuk Pasar Eropa

Advertisement

 

RadarMadura.id - Persaingan industri kendaraan roda dua di pasar Eropa semakin menarik dengan hadirnya sejumlah produk baru dari berbagai pabrikan global.

 Salah satu perusahaan yang ikut mencuri perhatian adalah TVS Motor Company melalui partisipasinya dalam pameran otomotif EICMA 2026 di Milan, Italia.

Advertisement

Dalam ajang tersebut, pabrikan asal India ini memperkenalkan empat model kendaraan yang disiapkan untuk menjangkau kebutuhan konsumen dengan karakter berbeda. 

Menariknya, tiga dari empat produk tersebut mengusung teknologi penggerak listrik, sedangkan satu lainnya masih mengandalkan mesin konvensional.

Empat kendaraan yang diperkenalkan terdiri dari TVS Orbiter, TVS M1-S, TVS X, dan TVS RTR 125.

Advertisement

Kehadiran produk-produk tersebut memperlihatkan keseriusan TVS dalam mengembangkan lini kendaraan roda dua untuk pasar internasional. 

Perusahaan tidak hanya menyasar konsumen yang membutuhkan kendaraan praktis untuk aktivitas perkotaan, tetapi juga membidik segmen pengguna yang menginginkan skuter listrik dengan karakter lebih premium. 

Seluruh model yang ditampilkan disebut sudah berada pada tahap siap produksi.

Dari keempat produk tersebut, lini skuter listrik menjadi bagian yang cukup menonjol.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer