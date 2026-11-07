Honda Kembangkan CBR1000RR-R Fireblade 2027 dari Kebutuhan WorldSBK demi Meningkatkan Daya

RadarMadura.id - Honda tengah menyiapkan langkah besar untuk memperbarui superbike andalannya, CBR1000RR-R Fireblade, pada model tahun 2027.

Kali ini, pabrikan asal Jepang tersebut mengambil pendekatan pengembangan yang berbeda dibandingkan strategi sebelumnya.

Advertisement Jika biasanya motor produksi jalan raya menjadi dasar pengembangan untuk kebutuhan kompetisi, Honda justru memprioritaskan tuntutan balap World Superbike (WorldSBK).

Strategi tersebut berpotensi membawa perubahan signifikan terhadap karakter Fireblade generasi terbaru.

Perubahan pendekatan ini menunjukkan semakin besarnya perhatian Honda terhadap kebutuhan kompetisi di level tertinggi balap superbike berbasis motor produksi.

Advertisement WorldSBK merupakan ajang yang menuntut setiap pabrikan menghadirkan kendaraan dengan performa, pengendalian, serta keseimbangan yang kompetitif.

Karena itu, pengembangan motor tidak hanya berkaitan dengan peningkatan tenaga mesin, tetapi juga melibatkan berbagai aspek teknis lainnya.

Honda tampaknya ingin memastikan Fireblade terbaru memiliki fondasi yang sesuai dengan tuntutan tersebut.

CBR1000RR-R Fireblade sendiri sudah lama menjadi salah satu model penting dalam jajaran sepeda motor sport Honda.