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Oto & Tekno

Hyundai Neira Siap Meluncur di GAW 2026, Mobil Listrik 3 Baris Ini Punya TKDN Lebih dari 60 Persen

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Penulis: Syarifatus Sabah
Hyundai Neira Siap Meluncur di GAW 2026, TKDN Tembus 60 Persen
Hyundai Neira Siap Meluncur di GAW 2026, TKDN Tembus 60 Persen

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RadarMadura.id - Pasar kendaraan listrik Indonesia bersiap kedatangan model baru dari Hyundai Motor Indonesia. 

Pabrikan asal Korea Selatan tersebut mengonfirmasi kesiapan peluncuran Hyundai Neira dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. 

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Menariknya, mobil listrik dengan konfigurasi tiga baris tempat duduk ini tidak hanya mengandalkan teknologi elektrifikasi, tetapi juga memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 60 persen.

 Capaian tersebut menjadi salah satu daya tarik utama Neira sebelum resmi diperkenalkan kepada publik.

Kepastian mengenai kandungan lokal Hyundai Neira disampaikan langsung oleh Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto.

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 Dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (5/11/2026), ia menegaskan bahwa persentase TKDN kendaraan tersebut sudah melampaui angka 60 persen.

Menurutnya, pencapaian itu tidak terlepas dari dukungan fasilitas produksi yang telah dimiliki Hyundai di Indonesia. 

Infrastruktur manufaktur lokal menjadi fondasi penting dalam pengembangan kendaraan listrik terbaru tersebut.

Salah satu faktor utama yang mendukung tingginya TKDN Hyundai Neira adalah keberadaan fasilitas manufaktur sel baterai di Karawang, Jawa Barat.

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Editor : Amin Bashiri
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