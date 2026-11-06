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Oto & Tekno

Windows 11 2026 Update Bawa Pembaruan Penting untuk Pengguna PC, Simak Cara Upgrade Gratis 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Windows 11 2026 Update Hadir, Pengguna Windows 10 Masih Mendapat Dukungan Keamanan hingga 2027
Windows 11 2026 Update Hadir, Pengguna Windows 10 Masih Mendapat Dukungan Keamanan hingga 2027

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RadarMadura.id - Microsoft kembali menghadirkan pembaruan besar untuk sistem operasi komputer melalui Windows 11 2026 Update atau Windows 11 versi 26H2.

Pembaruan ini mulai tersedia sejak 29 September 2026 dengan membawa penyempurnaan sistem serta pengalaman instalasi yang dirancang lebih praktis. 

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Pengguna perangkat yang kompatibel dapat memperoleh pembaruan tersebut tanpa harus membeli lisensi Windows baru.

 Kehadirannya menjadi kesempatan bagi pemilik PC untuk mendapatkan sistem operasi yang lebih mutakhir sekaligus menjaga perangkat tetap memperoleh perlindungan keamanan. Windows Experience Blog

Salah satu perhatian utama Microsoft dalam pembaruan Windows 11 26H2 adalah proses instalasi yang lebih sederhana.

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Perusahaan memanfaatkan teknologi pembaruan yang sama dengan sejumlah versi Windows 11 sebelumnya.

 Pada perangkat yang memenuhi persyaratan, peningkatan versi dapat dilakukan menggunakan paket aktivasi berukuran relatif kecil.

Mekanisme tersebut dirancang agar proses pembaruan tidak membutuhkan waktu terlalu lama dan hanya memerlukan satu kali restart. Windows Experience Blog

Selain menghadirkan pembaruan sistem, Microsoft juga menekankan pentingnya menjaga keamanan komputer dari berbagai ancaman digital.

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Editor : Amin Bashiri
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