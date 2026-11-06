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Oto & Tekno

Layar TV Mulai Kusam karena Debu dan Sidik Jari? Ini Tips Membersihkan Televisi dengan Aman 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Tips Membersihkan Layar TV Tanpa Merusak Lapisan Pelindung
Tips Membersihkan Layar TV Tanpa Merusak Lapisan Pelindung

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RadarMadura.id - Televisi menjadi salah satu perangkat elektronik yang hampir setiap hari digunakan untuk menikmati hiburan maupun mendapatkan informasi. 

Namun, semakin sering digunakan, permukaan layarnya semakin rentan terkena debu, sidik jari, hingga noda makanan yang menempel. 

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Kondisi tersebut terkadang membuat tampilan gambar terlihat kurang nyaman ketika ditonton. 

Sayangnya, membersihkan layar TV tidak bisa dilakukan sembarangan karena terdapat lapisan pelindung khusus yang perlu dijaga.

Sebagian orang masih menganggap cairan pembersih kaca sebagai solusi praktis untuk menghilangkan noda pada permukaan televisi.

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Padahal, produk tersebut belum tentu cocok digunakan pada layar elektronik modern. 

Kandungan alkohol, amonia, maupun bahan kimia tertentu berisiko merusak lapisan antirefleksi pada beberapa jenis layar. 

Jika digunakan berulang kali, kualitas permukaan layar berpotensi menurun dan meninggalkan bekas yang sulit dihilangkan.

Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum membersihkan televisi adalah mematikan perangkat dan mencabut kabel listriknya.

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Editor : Amin Bashiri
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