Intel Core Ultra 9 dan NVIDIA RTX 5080 Jadi Kombinasi Andalan Acer Predator Helios Neo 16 AI

RadarMadura.id- Persaingan laptop gaming semakin menarik dengan hadirnya perangkat yang menggabungkan prosesor generasi terbaru dan kartu grafis berkemampuan tinggi.

Acer melalui lini Predator memperkenalkan Predator Helios Neo 16 AI sebagai salah satu pilihan bagi gamer yang membutuhkan performa komputasi bertenaga.

Advertisement Laptop berukuran 16 inci ini mengandalkan prosesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus yang dipadukan dengan GPU NVIDIA GeForce RTX 5080.

Kombinasi tersebut menjadikannya perangkat menarik untuk menjalankan permainan kelas berat sekaligus menunjang pekerjaan kreatif.

Dari sektor dapur pacu, Intel Core Ultra 9 290HX Plus menjadi komponen utama yang menopang kemampuan laptop ini.

Advertisement Prosesor tersebut memiliki konfigurasi hingga 24 inti, terdiri dari delapan Performance Core dan 16 Efficient Core.

Kecepatan turbo maksimalnya mencapai 5,5 GHz sehingga mampu menangani berbagai beban kerja intensif.

Dukungan tersebut membuat Predator Helios Neo 16 AI tidak hanya ditujukan untuk bermain game, tetapi juga pengolahan video dan pekerjaan multitasking.

Sementara itu, sektor grafis dipercayakan kepada NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU dengan memori video GDDR7 hingga 16 GB.