Huawei Perluas Ekosistem HarmonyOS hingga Sepeda Roda Tiga Listrik Menarik Perhatian

RadarMadura.id - Huawei kembali memperlihatkan ambisinya dalam mengembangkan teknologi kendaraan listrik melalui inovasi yang tidak biasa.

Kali ini, perusahaan teknologi asal China tersebut mulai merambah segmen sepeda roda tiga listrik dengan membawa sistem kokpit pintar berbasis HarmonyOS.

Advertisement Kehadiran teknologi ini menjadi perhatian karena fitur kendaraan pintar yang biasanya ditemukan pada mobil modern kini mulai diterapkan pada kendaraan roda tiga.

Bahkan, kemampuan teknologinya disebut memiliki kelas yang sebanding dengan sistem pintar pada BYD Atto 1.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan ekosistem kendaraan listrik Huawei tidak hanya berfokus pada mobil penumpang.

Advertisement Melalui Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), Huawei selama ini dikenal terlibat dalam pengembangan teknologi mobil pintar bersama sejumlah produsen otomotif.

Ekosistem tersebut menggabungkan perangkat lunak, konektivitas, serta berbagai inovasi digital untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Kini, pendekatan serupa mulai diperluas ke kategori kendaraan listrik yang lebih sederhana.

Hal paling menarik dari produk anyar ini terletak pada penggunaan kokpit pintar HarmonyOS.