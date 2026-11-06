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Oto & Tekno

iOS 27.3 Beta Hadirkan Fitur Baru untuk iPhone Duo, Pengguna Kidal Kini Lebih Mudah Menjangkau Layar

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Penulis: Syarifatus Sabah
iPhone Duo Makin Mudah Dioperasikan dengan Satu Tangan, iOS 27.3 Beta Developer Hadirkan Fitur Baru
iPhone Duo Makin Mudah Dioperasikan dengan Satu Tangan, iOS 27.3 Beta Developer Hadirkan Fitur Baru 

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RadarMadura.id - Apple kembali mengembangkan sistem operasi iPhone melalui peluncuran iOS 27.3 Beta Developer.

Pembaruan yang mulai tersedia pada 3 November 2026 tersebut membawa sejumlah peningkatan untuk mendukung kenyamanan penggunaan perangkat. 

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Salah satu perubahan yang cukup menarik perhatian adalah hadirnya fitur Reachability horizontal pada iPhone Duo. 

Fitur ini dirancang agar pengguna lebih mudah menjangkau bagian layar luar, terutama ketika mengoperasikan perangkat menggunakan tangan kiri.

Berdasarkan informasi pembaruan Apple, iOS 27.3 Beta memiliki nomor build 24C5037i.

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Versi tersebut masih berada dalam tahap pengujian khusus pengembang atau developer beta. 

Artinya, sistem operasi ini belum tersedia sebagai pembaruan final untuk seluruh pengguna iPhone. 

Apple masih memiliki kesempatan untuk melakukan penyempurnaan sebelum menghadirkan versi stabil kepada publik.

Kehadiran Reachability horizontal menjadi salah satu sorotan utama dalam pembaruan kali ini.

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Editor : Amin Bashiri
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