Oleh H. Mochammad Musleh, S.H., M.H.

Advertisement TEPAT pada tanggal 29 November 2026, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) genap berusia 55 tahun. Sejak didirikan pada 1971, organisasi ini telah menempuh perjalanan panjang—bukan sekadar menjadi saksi sejarah maupun penggerak roda pemerintahan, melainkan juga membuktikan pengabdian, loyalitas, dan tanggung jawab aparatur negara kepada bangsa dan negara. Usia yang telah melampaui setengah abad ini seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai rutinitas seremonial tahunan, namun juga harus menjadi ruang mawas diri bagi seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di tengah ekspektasi masyarakat yang kian tinggi terhadap kinerja birokrasi.

Masyarakat hari ini menuntut hadirnya pemerintahan yang lincah, transparan, dan responsif. Percepatan era digital menuntut setiap ASN untuk segera meninggalkan pola-pola kerja lama yang lamban dan berbelit. Di sinilah peran strategis Korpri diuji untuk tampil sebagai organisasi profesi yang tidak hanya solid secara organisasi dan struktur, tetapi juga adaptif serta mampu menjadi motor penggerak dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima.

Advertisement Korpri, Rumah Besar Pengabdian

Korpri merupakan wadah pemersatu seluruh ASN dengan beragam profesi, latar belakang pendidikan, golongan, jenjang jabatan, hingga bidang tugas. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, organisasi ini menaungi ribuan aparatur lintas perangkat daerah. Keragaman tersebut sejatinya merupakan modal sosial yang sangat besar bagi kemajuan daerah, sepanjang seluruh jajaran mampu menanggalkan ego sektoral dan menyatukannya dalam satu semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Sebagai rumah besar bagi para abdi negara, Korpri tidak boleh terjebak pada rutinitas seremonial belaka, seperti upacara peringatan, perlombaan olahraga maupun perayaan hari ulang tahun semata. Keberadaannya harus dirasakan langsung manfaat dan keberpihakannya oleh setiap anggota—terutama dalam membangun kebersamaan, memperjuangkan kesejahteraan, menumbuhkan kepedulian sosial, serta memperkuat perlindungan profesi.

Solidaritas korps menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan roda organisasi. Oleh sebab itu, tidak boleh ada lagi sekat hierarkis yang memisahkan antara pejabat struktural dan staf pelaksana, maupun perbedaan berdasarkan pangkat, golongan, dan unit kerja. Di hadapan masyarakat Bangkalan, seluruh ASN memikul kehormatan serta tanggung jawab yang sama sebagai pelayan publik sekaligus abdi negara.

Dalam konteks pembangunan di Kabupaten Bangkalan, Korpri harus semakin mengukuhkan perannya sebagai perekat kebersamaan ASN lintas perangkat daerah. Sebab, organisasi yang tangguh bukanlah organisasi yang meniadakan perbedaan, melainkan organisasi yang mampu merajut keberagaman tersebut menjadi kekuatan kolektif demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Integritas, Kehormatan yang Tidak Bisa Ditawar