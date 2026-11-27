Oleh: Sugat Ibnu Ali

Advertisement Merawat Ingatan, Melanjutkan Perjuangan

Empat puluh hari telah berlalu sejak Kiai Dhafir Amin meninggalkan kami. Namun, rasanya belum benar-benar ada yang berubah. Ada ruang yang masih terasa kosong, ada kebiasaan yang tiba-tiba kehilangan sosok, dan ada suara yang dahulu begitu akrab, kini hanya bisa kami kenang melalui ingatan.

Tanggal 10 Oktober 2026 menjadi hari yang tidak mudah dilupakan. Kepergian beliau yang begitu mendadak seketika menghadirkan suasana sunyi. Tangis pecah, wajah-wajah kehilangan, dan ketidakpercayaan bercampur menjadi satu.

Advertisement Seorang guru, orang tua, sekaligus pendiri lembaga pendidikan Islam Bustanul Ulum di Ellak Daya, Lenteng, Sumenep, telah berpulang. Beliau meninggalkan seorang istri, Nyai Zainab, empat orang putra-putri: M. Hamidi Amin, Shiddiqi Amin, Yusriyatul Fitriyah Amin, dan Badrus Sholeh Helmi Amin, serta tujuh orang cucu.

Namun, mengenang seorang kiai tidak cukup hanya dengan menghitung berapa lama beliau meninggalkan dunia. Sebab, ada orang-orang yang meskipun jasadnya telah tiada, tetapi pengaruh, pemikiran, dan keteladanannya terus bekerja dalam kehidupan orang-orang yang pernah bersentuhan dengannya. Bagi saya, Kiai Dhafir Amin adalah salah satunya.

Perjalanan beliau tidak dimulai dari sebuah lembaga besar dengan bangunan megah. Beliau pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Lembung Barat dan Guluk-Guluk. Setelah menyelesaikan masa belajarnya, beliau kembali ke tengah masyarakat. Di sanalah pengabdian itu bermula.

Masyarakat mulai menaruh kepercayaan kepadanya. Beliau dipercaya menjadi guru ngaji, kemudian diminta membangun perkumpulan samman yang dikenal dengan nama ATTAUBAH dan SE KOMANCER. Sebuah perkumpulan yang di dalamnya berisi syair-syair dan puji-pujian. Tidak berhenti di situ, beliau juga mendirikan Majelis Taklim yang hingga hari ini masih berjalan.

Bagi saya, langkah-langkah tersebut bukan sekadar aktivitas keagamaan. Ada kesadaran besar yang sedang beliau bangun: bagaimana masyarakat tetap memiliki ikatan spiritual, menjaga tradisi, dan merawat ukhuwah Islamiyah. Beliau memahami bahwa membangun masyarakat tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang, ia dimulai dari perkumpulan kecil, lantunan pujian, pengajian, dan kebiasaan duduk bersama dalam kebaikan.

Di penghujung tahun 1984, masyarakat kembali mempercayakan sebuah tanggung jawab besar kepadanya, yakni mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Dari langkah sederhana itulah kemudian tumbuh lembaga pendidikan Bustanul Ulum, yang perkembangannya terus berlanjut hingga jenjang Madrasah Aliyah.