Oleh Hidayat Raharja *

Advertisement Lukisan bagi seorang anak merupakan sebuah bahasa nonverbal yang disampaikan lewat warna dan bentuk. Bahasa yang memberikan pesan baik secara langsung atau tak langsung dari dalam perasaannya kepada orang-orang di sekitarnya.

Warna dan rasa adalah pilihan non verbal untuk berkomunikasi dari dunia imaninasi. Ia menggambar tak seperti orang dewasa karena dunia anak bebas dari ikatan-ikatan formal sehingga ia leluasa meletakkan benda-benda kadang terkesan tidak realistik namun nyata dalam imajinasi sang anak.

Melihat lukisan karya anak-anak SD dan SMP di aula hotel Suramadu dalam pameran lukisan “Kolaborasa”, 15 – 22 November 2026 memasuki dunia khayal yang berseliweran dalam taburan aneka warna.

Advertisement Pameran dibuka oleh Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, M.T. Lukisan-lukisan yang tertata rapi dalam ruangan dan membuat mata terkesima menatapnya. Lukisan yang jujur mengimajinasikan sebuah dunia bermain dalam kehidupan mereka.

Tiga puluh tiga pelukis anak ikut dalam pameran ini antara lain; Adeeva Afsheen Myesha Zulfa, Alesha, Almira, Aisyah, Anggita Dara Puspita, Ardhani Rahman, Arumi Alnaira Fansory, Aufa Ahimsa, Ayesha Malika Nur Afida, Azka, Baihaqi, Bilqis, Daffa, Delisha, Dina Daniah Putri Dwikhi, Dinda, Fayza Rahmillah Nabila Baihaqi, Gaishan Rafassa, Gibran Maula, Hafizatul Ilmi, Inaya Azmi Athifa, Keisha Kenzie Natania, Masya Ratu Naura, Mikhayla Dayu Mehrunisa, Nur Aulia Thufaila, Rahmillah Nabila Shafiah, Rania, Safira M, Shafiah Natania Istanti, Siti Dzakira Aftani, Syifa, Tijani Afwan Nurid, Wildatul umniyah.

Mereka melukiskan dunia imajinasi dengan bahan crayon di atas kertas.

Mereka tengah bercerita dalam bentuk dan warna. Bahasa anak-anak yang tengah merealisasikan imajinasi dan pengalamannya. Sebuah keniscayaan bahwa dunia cipta di mata anak-anak masih murni tanpa campur tangan dan kontaminasi orang dewasa.

Mereka bermain dengan warna layaknya bermain dalam keseharian meluapkan kegembiraan dan kesedihan silih berganti. Gambar-gambar yang mereka lukiskan lepas, dan bebas penuh rasa gembira dunia mereka, bermain dan bermain.

Bermain adalah bagian dalam kehidupan manusia. Johan Huizinga, menyatakan bahwa play is older than culture—aktivitas bermain sudah ada bahkan sebelum peradaban manusia atau kebudayaan terbentuk, karena ia juga ditemukan pada dunia hewan.

Maka mengamati lukisan-lukisan dalam pameran “Kolaborasa” sepeti memasuki sebuah rekaman permaian anak-anak dalam kesehariannya. Luksian anak-anak yang riang gembira bermain dengan teman-temannya.