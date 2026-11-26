Oleh : Ahmad Hasan Rusdi, S.Pd, MM ( Kepala SMPN 2 Bangkalan)

Advertisement Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 25 November 2026 kembali dirayakan dengan pola yang nyaris seragam.

Upacara bendera, perlombaan antarguru, hingga pemasangan spanduk bertema "Guru Hebat, Indonesia Kuat" dan "Solidaritas Guru Berkualitas, Menuju Indonesia Unggul dan Berdaulat" mendominasi ruang institusi pendidikan.

Namun, di balik kemeriahan seremonial tersebut, juga pemotongan tumpeng, dan unggahan ucapan di media sosial, tersimpan pertanyaan ontologis mendasar yang perlu dijawab secara jujur oleh para pemangku kebijakan, organisasi profesi, hingga pendidik sendiri: apakah peringatan 25 November benar-benar membawa perbaikan nyata bagi mutu pendidikan, atau justru sekadar menjadi rutinitas tahunan yang hambar tanpa dampak?

Advertisement Hakikat HGN dan Beban Ganda Pendidik

Secara historis, penetapan 25 November melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 berakar pada Kongres Guru Indonesia di Surakarta pada 25 November 1945. Kala itu, para pendidik bersatu merumuskan arah pendidikan nasional demi memperkokoh kedaulatan negara.

Artinya, hakikat Hari Guru Nasional (HGN) bukanlah sekadar pesta perayaan, melainkan momentum evaluasi tahunan atas kinerja negara dalam memuliakan dan memberdayakan guru.

Sayangnya, fungsi evaluatif ini kerap tenggelam oleh seremoni simbolik. Padahal di lapangan, persoalan guru tidak lagi tunggal dan justru semakin berlapis:

· Ketimpangan Kesejahteraan Non-ASN: Masih ada persoalan krusial terkait kepastian status serta standar upah yang layak bagi guru honorer maupun guru tetap yayasan di sekolah swasta dan madrasah.

· Jerat Administrasi Guru ASN: Kelompok guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)—baik PNS maupun PPPK—menghadapi tekanan struktural yang tak kalah pelik. Mereka dihadapkan pada ledakan beban administratif dan tuntutan pelaporan digital yang berlapis. Waktu dan energi pendidik banyak tersita untuk memenuhi indikator kinerja di berbagai aplikasi birokrasi hingga mengejar sertifikat pelatihan daring.