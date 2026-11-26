Oleh: Dr. Suhartatik, M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas PGRI Sumenep dan Pegiat Rumah Literasi Sumenep)

Advertisement Setiap kali kalender menapaki tanggal 25 November, ingatan kolektif kita hampir selalu diarahkan pada satu lanskap yang seragam yaitu ruang kelas yang rapi, papan tulis yang penuh coretan, ruang kuliah yang riuh oleh diskusi, atau forum seminar ilmiah yang sarat dengan terminologi akademik.

Secara hierarkis dan formal, guru memang kerap dimaknai sebagai sosok pendidik profesional yang bertugas mentransfer pengetahuan dan pengalaman secara gamblang, sistematis, serta terstruktur. Melalui tangan mereka, kita mengenal teori yang kokoh sekaligus praktik yang aplikatif—dua bekal utama yang menuntun kita menapaki tangga kehidupan.

Di balik peran sentral tersebut, kita semua menyadari adanya kenyataan yang belum sepenuhnya ideal. Hingga hari ini, masih banyak guru di berbagai pelosok negeri yang belum mendapatkan apresiasi maupun kesejahteraan yang benar-benar layak.

Advertisement Kesenjangan antara besarnya beban moral yang dipikul dan imbalan materiil yang diterima masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Namun, yang selalu membuat kita menunduk hormat adalah keteguhan hati mereka. Tanpa banyak keluh kesah, para pendidik itu tetap hadir di depan kelas, menyalakan lentera pengetahuan, dan mendidik generasi demi generasi dengan ketulusan yang sulit diukur dengan angka.

Meski demikian, di momentum peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ini, ada satu perenungan mendasar yang layak kita ajak duduk bersama.

Guru sejatinya bukanlah mereka yang hanya kita temui di balik meja guru, di mimbar perkuliahan, atau di panggung forum ilmiah. Ada begitu banyak guru lain di sekitar kita yang keberadaannya kerap luput dari kesadaran.

Ilmu yang mereka berikan seakan-akan tidak terlihat, tidak tercatat dalam silabus, dan tidak pernah berujung pada selembar sertifikat. Namun, justru ilmu merekalah yang paling nyata terasa manfaat dan kegunaannya dalam denyut kehidupan sehari-hari.

Melampaui Sekat Ruang Kelas

Cobalah sejenak kita melangkah keluar dari ruang-ruang formal dan menengok sekeliling dengan mata yang lebih jernih. Di sudut halaman kampus, pasar, atau pertokoan, ada juru parkir yang dengan sabar melambaikan tangan, mengarahkan, dan meminta kita merapikan posisi kendaraan.