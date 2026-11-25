Oleh Ahmad Hasan Rusdi, S.Pd., M.M.*

PERINGATAN Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 25 November 2026 kembali dirayakan dengan pola yang nyaris seragam. Upacara bendera, perlombaan antarguru, hingga pemasangan spanduk bertema "Guru Hebat, Indonesia Kuat" dan "Solidaritas Guru Berkualitas, Menuju Indonesia Unggul dan Berdaulat" mendominasi ruang institusi pendidikan.

Advertisement Namun, di balik kemeriahan seremonial tersebut, juga pemotongan tumpeng, dan unggahan ucapan di media sosial, tersimpan pertanyaan ontologis mendasar yang perlu dijawab secara jujur oleh para pemangku kebijakan, organisasi profesi, hingga pendidik sendiri: apakah peringatan 25 November benar-benar membawa perbaikan nyata bagi mutu pendidikan, atau justru sekadar menjadi rutinitas tahunan yang hambar tanpa dampak?

Hakikat HGN dan Beban Ganda Pendidik

Advertisement Secara historis, penetapan 25 November melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 berakar pada Kongres Guru Indonesia di Surakarta pada 25 November 1945. Kala itu, para pendidik bersatu merumuskan arah pendidikan nasional demi memperkokoh kedaulatan negara. Artinya, hakikat Hari Guru Nasional bukanlah sekadar pesta perayaan, melainkan momentum evaluasi tahunan atas kinerja negara dalam memuliakan dan memberdayakan guru.

Sayangnya, fungsi evaluatif ini kerap tenggelam oleh seremoni simbolik. Padahal di lapangan, persoalan guru tidak lagi tunggal dan justru semakin berlapis:

Ketimpangan Kesejahteraan Non-ASN : Masih ada persoalan krusial terkait kepastian status serta standar upah yang layak bagi guru honorer maupun guru tetap yayasan di sekolah swasta dan madrasah.

: Masih ada persoalan krusial terkait kepastian status serta standar upah yang layak bagi guru honorer maupun guru tetap yayasan di sekolah swasta dan madrasah. Jerat Administrasi Guru ASN : Kelompok guru berstatus aparatur sipil negara (ASN)—baik PNS maupun PPPK—menghadapi tekanan struktural yang tak kalah pelik. Mereka dihadapkan pada ledakan beban administratif dan tuntutan pelaporan digital yang berlapis. Waktu dan energi pendidik banyak tersita untuk memenuhi indikator kinerja di berbagai aplikasi birokrasi hingga mengejar sertifikat pelatihan daring.

: Kelompok guru berstatus aparatur sipil negara (ASN)—baik PNS maupun PPPK—menghadapi tekanan struktural yang tak kalah pelik. Mereka dihadapkan pada ledakan beban administratif dan tuntutan pelaporan digital yang berlapis. Waktu dan energi pendidik banyak tersita untuk memenuhi indikator kinerja di berbagai aplikasi birokrasi hingga mengejar sertifikat pelatihan daring. Beban Tambahan Tugas Non-Pengajaran : Tekanan tersebut semakin berat ketika guru harus memikul tugas manajerial dan teknis di luar kompetensi utamanya, mulai dari mengelola program revitalisasi sarana prasarana sekolah secara swakelola—yang memaksa mereka mengurusi pengadaan, anggaran fisik, hingga pertanggungjawaban proyek yang rentan risiko administratif—hingga menangani logistik harian program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti mendata, mendistribusikan, dan memastikan kelengkapan wadah makanan (ompreng).

: Tekanan tersebut semakin berat ketika guru harus memikul tugas manajerial dan teknis di luar kompetensi utamanya, mulai dari mengelola program revitalisasi sarana prasarana sekolah secara swakelola—yang memaksa mereka mengurusi pengadaan, anggaran fisik, hingga pertanggungjawaban proyek yang rentan risiko administratif—hingga menangani logistik harian program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti mendata, mendistribusikan, dan memastikan kelengkapan wadah makanan (ompreng). Tata Kelola yang Belum Ideal: Persoalan mutasi yang kurang berbasis pemetaan kebutuhan riil serta keterlambatan pencairan tunjangan di sejumlah daerah membuktikan bahwa status ASN tidak otomatis membuat guru merdeka dalam bekerja.

Akibat dari tumpukan beban ganda ini, tugas utama guru untuk merancang pembelajaran bermutu dan membimbing siswa secara personal kian terpinggirkan. Peringatan HGN seharusnya menjadi titik balik bagi pemangku kebijakan untuk memangkas beban non-akademis ini dan mengembalikan guru pada khitahnya sebagai pendidik.

Otokritik bagi PGRI di Usia Ke-81

Sebagai organisasi profesi tertua dan terbesar, PGRI memikul mandat hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 41 hingga 43 menyebutkan bahwa organisasi profesi berfungsi memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, serta kesejahteraan anggota.