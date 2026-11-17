MUNDURNYA Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI memunculkan dinamika politik baru.

Peristiwa yang berlangsung Kamis (12/11) tersebut tidak hanya menyebabkan kekosongan jabatan stategis di pemerintah pusat, namun juga menyebabkan eskalasi politik yang panas dan menarik untuk terus dicermati.

Alasannya, pengunduran diri Gibran mampu membuka perdebatan yang semakin dinamis. Utamanya, berkaitan dengan tensi politik di jajaran para elite, hingga tentang masa depan pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto.

Advertisement Tak heran jika sampai saat ini teka-teki sosok pengganti Gibran masih menjadi misteri.

Tetapi yang pasti, kelompok elite yang memiliki kuasa penuh dalam penentuan Wapres adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Advertisement Sebab, MPR yang merupakan gabungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menajdi voters pemilihan Wapres baru.

Kendati demikian, saya tetap yakin, aktor utama dalam penentuan Wapres pengganti adalah Presiden Prabowo.

Sebab, kandidat yang akan dipilih MPR berasal dari usulan orang nomor satu di tanah air tersebut.

Secara konstitusional, Presiden RI Prabowo Subianto dapat mengajukan dua nama untuk dipilih dan dilantik oleh MPR sebagai Wapres.

Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan Prabowo dalam mengajukan sosok yang direkomendasikan sebagai pengganti Gibran.