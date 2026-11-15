Gelar tanpa Gaji: Kritik atas Inflasi Ijazah dan Budaya Kredensialisme

Oleh: Musayyidi,M.Pd.I (Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Kariman Wirayudha Sumenep)

Advertisement Setiap musim wisuda, pemandangan yang sama berulang: toga berbaris rapi, orang tua menahan haru, dan foto keluarga berlatar spanduk kampus.

Namun di balik perayaan itu ada pertanyaan yang jarang diucapkan di atas panggung: setelah gelar diraih, apakah gaji menyusul? Data menunjukkan jawabannya tidak selalu menggembirakan.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Mei 2026 mencatat sekitar 1,03 juta lulusan D4 hingga S3 menganggur, atau 14,31 persen dari 7,22 juta penganggur nasional. Penyumbang terbesar memang tetap lulusan SMA dan SMK.

Advertisement Namun sarjana punya persoalan khas: mereka menunggu lebih lama karena harapan yang dibangun ijazah tidak bertemu dengan kenyataan pasar kerja. Inilah wajah inflasi ijazah: gelar semakin banyak, nilai tukarnya semakin murah.

Istilah inflasi ijazah meminjam logika ekonomi. Ketika uang dicetak berlebihan, nilainya merosot. Ijazah mengalami hal serupa.

Jika jumlah lulusan perguruan tinggi tumbuh lebih cepat daripada lapangan kerja yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi, selembar ijazah tidak lagi menjadi pembeda.

Pekerjaan yang dulu cukup diisi lulusan SMA kini meminta S1, dan yang dulu meminta S1 kini mulai menuntut S2.

Sosiolog Ronald Dore menyebut gejala ini "penyakit ijazah" (diploma disease) dalam bukunya The Diploma Disease (1976).

Menurutnya, di negara yang terlambat membangun, pendidikan bergeser dari proses belajar menjadi perburuan kualifikasi.