Oleh: Assoc. Prof. Dr. Eric Hermawan*

ENAM puluh dua tahun bukanlah perjalanan singkat bagi sebuah kekuatan politik. Sejak berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya pada 20 Oktober 1964, Golkar telah melewati berbagai perubahan zaman, pergantian kepemimpinan, dinamika politik, hingga transformasi demokrasi Indonesia. Namun, usia panjang sebuah organisasi politik tidak semestinya hanya diukur dari kemampuannya bertahan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar kontribusinya dalam menjawab persoalan bangsa.

Advertisement Memasuki usia ke-62, Golkar berada pada momentum penting untuk memperbarui relevansi politik karya dan kekaryaan. Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Golkar memiliki kesempatan untuk mengambil peran lebih besar dalam mengawal salah satu agenda strategis Indonesia, yaitu kedaulatan energi nasional.

Kepemimpinan Bahlil menjadi menarik karena ia tidak hanya memimpin partai politik, tetapi juga dipercaya mengemban tanggung jawab strategis di pemerintahan sebagai Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Posisi tersebut memberikan ruang koordinasi yang penting untuk mempertemukan kebijakan energi, hilirisasi industri, investasi, dan kepentingan ekonomi nasional.

Namun, jabatan dan kewenangan saja tidak cukup. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengubah kesempatan tersebut menjadi hasil nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Advertisement Energi adalah Fondasi Kedaulatan Ekonomi

Mengapa energi menjadi agenda penting bagi Golkar? Karena energi bukan sekadar persoalan minyak, gas, batu bara, atau listrik. Energi merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi, daya saing industri, stabilitas fiskal, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak ada negara yang benar-benar kuat secara ekonomi apabila kebutuhan energinya sangat bergantung pada negara lain.

Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan sumber daya energi yang luar biasa. Kita memiliki minyak bumi, gas alam, batu bara, panas bumi, tenaga air, tenaga surya, hingga potensi bioenergi yang tersebar di berbagai wilayah.