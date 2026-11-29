SURABAYA, RadarMadura.id – Tingginya mobilitas masyarakat di Jawa Timur belum diimbangi dengan penggunaan transportasi publik. Di kawasan Gerbangkertosusila Plus, misalnya, terdapat sekitar 760 ribu perjalanan komuter setiap hari menuju dan dari Surabaya. Namun, pengguna transportasi publik diperkirakan baru mencapai 19.115 perjalanan atau sekitar 2,5 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi D DPRD Jawa Timur. Dewan menilai, persoalan transportasi publik tidak cukup diselesaikan dengan menambah armada.

Pemerintah perlu membangun sistem transportasi yang terintegrasi, mulai jaringan rute, jadwal, tarif, hingga fasilitas perpindahan antarmoda.

Advertisement Hal itu disampaikan Juru Bicara Komisi D DPRD Jatim Harisandi Savari saat membacakan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (26/11).

Harisandi mengatakan, transportasi publik harus menjadi satu kesatuan pelayanan. Masyarakat tidak boleh kesulitan ketika harus berpindah dari satu moda ke moda lainnya untuk mencapai tujuan.

"Diperlukan pengaturan yang menjadikan keseluruhan perjalanan sebagai satu objek pelayanan, dari akses awal, pemilihan layanan, perpindahan moda, sampai pengguna mencapai tujuan," ujarnya.

Advertisement Menurut dia, kebutuhan integrasi transportasi semakin mendesak. Sebab, Jawa Timur memiliki sekitar 42,11 juta penduduk yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Kondisi tersebut membutuhkan konektivitas antardaerah yang memadai.

Padahal, potensi penggunaan transportasi publik di Jawa Timur cukup besar. Delapan layanan Trans Jatim tercatat mengangkut 8.123.597 penumpang sepanjang 2025. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar transportasi publik.

Namun, pengembangannya harus didukung keterhubungan jaringan utama, layanan pengumpan, titik perpindahan, jadwal, dan sistem tarif.

"Besarnya pasar perjalanan dan penggunaan layanan yang telah berjalan memperlihatkan ruang peningkatan yang substansial apabila jaringan utama, layanan pengumpan, titik perpindahan, jadwal, dan struktur tarif dirancang sebagai satu kesatuan," jelasnya.