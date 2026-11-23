JAKARTA, RadarMadura.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menghadirkan layanan Pasporia di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2026). Bertepatan dengan pelaksanaan car free day (CFD) Sudirman, layanan paspor pada akhir pekan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Imigrasi.

Melalui Pasporia, masyarakat dapat mengurus paspor tanpa harus meluangkan waktu pada hari kerja. Selain layanan keimigrasian, pengunjung juga disuguhi berbagai kegiatan hiburan gratis, mulai dari zumba bersama Rocca Space, permainan tradisional, Lenong Betawi, hingga penampilan musik Ghea Indrawari, Pasming Based, dan The Flowers.

Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Achmad Nur Saleh mengatakan, Imigrasi menyediakan 300 kuota layanan paspor dalam kegiatan tersebut. Seluruh kuota yang tersedia telah terisi penuh.

Advertisement “Pada Pasporia CFD Sudirman di Sarinah, Imigrasi membuka 300 kuota pelayanan paspor, dan Alhamdulillah kuota terisi penuh. Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa masyarakat memiliki kebutuhan akan hadirnya program layanan paspor di luar hari dan jam kerja reguler kantor imigrasi. Di Pasporia kali ini, pelayanan paspor akan dilaksanakan di dalam gedung Sarinah, sehingga terpisah dari keramaian aktivitas di luar,” jelas Achmad, Minggu (22/11/2026).

Rangkaian kegiatan dimulai pukul 06.00 WIB dengan olahraga zumba bersama Rocca Space. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik dalam suasana yang lebih dekat dan interaktif dengan masyarakat.

Advertisement Pengunjung juga dapat mengikuti kegiatan bertajuk “Main Sekampung” bersama komunitas permainan tradisional. Sejumlah permainan seperti congklak, balap karung, lompat karet, gasing, dan bakiak dihadirkan di beberapa titik area kegiatan.

Selain itu, Festival Imigrasi menyediakan hiburan musik dan pertunjukan budaya serta kesempatan mendapatkan hadiah melalui undian doorprize. Berbagai kegiatan tersebut melengkapi layanan Pasporia yang dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat saat mengurus dokumen perjalanan.

Baca Juga: Puskesmas Dasuk Raih Penghargaan Berkat Siramah