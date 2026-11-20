JAKARTA, RadarMadura.id – Pengembangan Lapangan Bukit Tua, Wilayah Kerja (WK) Ketapang, mencatatkan kemajuan. Searah Ketapang II Ltd. bersama SKK Migas berhasil memperoleh aliran hidrokarbon pertama (first hydrocarbon) dari Sumur NZ3 pada 10 November 2026, lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

Sumur pengembangan yang berada di lepas pantai Jawa Timur tersebut berhasil mencapai target formasi pada 28 Oktober 2026. Kurang dari dua pekan kemudian, sumur itu sudah menghasilkan aliran hidrokarbon pertama.

Sumur NZ3 diproyeksikan mencapai laju alir optimal sebesar 15 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD) pada akhir November 2026. Tambahan pasokan tersebut diharapkan memperkuat kontribusi Lapangan Bukit Tua dalam memenuhi kebutuhan gas di Jawa Timur sekaligus mendukung peningkatan produksi gas nasional.

Advertisement Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengapresiasi keberhasilan Searah Ketapang II Ltd. yang merealisasikan aliran hidrokarbon pertama lebih cepat dari jadwal. Menurutnya, percepatan pengembangan sumur dan optimalisasi lapangan eksisting menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan pasokan energi.

“Kami mengapresiasi Searah Ketapang II Ltd. yang berhasil membawa Sumur NZ3 mencapai aliran hidrokarbon pertama lebih cepat dari jadwal, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan kerja. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat dan pelaksanaan proyek yang efektif dapat mempercepat tambahan pasokan gas untuk mendukung kebutuhan energi nasional,” ujar Djoko.

Advertisement Dia menambahkan, SKK Migas terus mendorong seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengoptimalkan potensi lapangan yang telah berproduksi. Percepatan kegiatan pengembangan juga diperlukan agar tambahan produksi dapat segera berkontribusi terhadap pencapaian target lifting migas nasional.

Sementara itu, CEO Searah Ketapang Yuzaini Yusof menyebut keberhasilan Sumur NZ3 tidak lepas dari kolaborasi erat antara Searah Ketapang II Ltd. dan SKK Migas. Pencapaian tersebut juga mencerminkan komitmen perusahaan menjalankan kegiatan operasi secara aman, efektif, dan tepat waktu.

“Keberhasilan Sumur NZ3 mencapai aliran hidrokarbon pertama lebih cepat dari jadwal mencerminkan kuatnya kolaborasi antara Searah Ketapang II Ltd. dan SKK Migas. Pencapaian ini sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk menjalankan kegiatan operasi secara aman, efektif, dan tepat waktu, melalui keselarasan tujuan serta pelaksanaan proyek yang terarah,” ujar Yuzaini.

Yuzaini juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pengawasan Pemerintah Indonesia selama kegiatan pengembangan lapangan. Searah Ketapang, kata dia, berkomitmen terus mengoptimalkan potensi Lapangan Bukit Tua untuk memberikan kontribusi bagi ketahanan energi nasional.