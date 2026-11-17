SURABAYA, RadarMadura.id – BPJS Ketenagakerjaan mendorong Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menjadi salah satu kawasan industri yang tidak hanya menjadi pusat aktivitas usaha, tetapi juga hub layanan, literasi, dan ekosistem perlindungan pekerja.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat dalam kegiatan SIER Silaturahmi, Strategic, and Partnership Forum di kawasan SIER, Surabaya, Jumat (13/11).

Turut hadir Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho serta jajaran manajemen SIER dan perwakilan perusahaan tenant.

Advertisement Menurut Saiful, penguatan perlindungan pekerja membutuhkan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, pengelola kawasan, perusahaan tenant, forum komunikasi perusahaan, dan seluruh stakeholder terkait.

Saiful menegaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kewajiban administratif atau biaya perusahaan, melainkan investasi strategis yang memberikan manfaat bagi pekerja sekaligus mendukung produktivitas dan daya saing usaha.

”Harapannya kita bisa melakukan shifting. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan jangan hanya dilihat sebagai obligation atau cost, tetapi sebagai investasi. Ketika risiko ketenagakerjaan dapat dialihkan dan pekerja merasa lebih aman, mereka dapat bekerja lebih tenang dan lebih produktif. Pada akhirnya perusahaan juga mendapatkan manfaat,” ujar Saiful.

Advertisement Untuk mewujudkannya, Saiful mendorong SIER menjadi hub layanan BPJS Ketenagakerjaan yang mendekatkan berbagai kebutuhan perusahaan dan pekerja.

Layanan tersebut dapat mencakup pendaftaran dan pengkinian data kepesertaan, konsultasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP), edukasi aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), literasi program, konsultasi Manfaat Layanan Tambahan (MLT), hingga kegiatan promotif dan preventif.

Menurutnya, upaya mendekatkan layanan tersebut juga perlu didukung dengan kehadiran jajaran BPJS Ketenagakerjaan di daerah.

Kantor Wilayah dan kantor cabang diharapkan semakin aktif membangun komunikasi serta menjalin interaksi langsung dengan perusahaan dan pekerja di kawasan industri, sehingga kebutuhan layanan dan informasi dapat ditangani lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran.