Bappenas Dorong Transformasi Industri Sawit, Hilirisasi dan Produktivitas Jadi Prioritas

NUSA DUA, RadarMadura.id – Pemerintah mendorong transformasi industri kelapa sawit nasional melalui penguatan hilirisasi, peningkatan produktivitas, serta pengembangan teknologi dan inovasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan utama industri sawit global sekaligus menopang ketahanan pangan, energi, dan perekonomian nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, kelapa sawit memiliki posisi strategis yang jauh melampaui perannya sebagai komoditas ekspor. Industri ini menjadi salah satu penopang ketahanan nasional, mendukung transisi energi, serta menjadi sumber penghidupan bagi jutaan pekerja dan masyarakat di kawasan perkebunan.

Hal tersebut disampaikan Rachmat dalam sambutannya pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11). Menurut dia, Indonesia perlu mengubah arah industri sawit dari sekadar mengekspor bahan mentah menjadi produsen berbagai produk turunan bernilai tambah tinggi.

Advertisement Pemerintah mendorong pengembangan produk hilir, mulai dari bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF), biofuel, produk oleokimia, hingga manufaktur hijau. Transformasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi komoditas sawit, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

"Inovasi merupakan strategi utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan kedaulatan nasional," ujar Rachmat.

Advertisement Selain hilirisasi, pemerintah juga menempatkan peningkatan produktivitas sebagai agenda penting dalam transformasi industri sawit. Peningkatan produksi harus dilakukan tanpa terus bergantung pada perluasan lahan perkebunan.

Pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penggunaan perangkat digital menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah juga mendorong penguatan sistem verifikasi digital dan pelacakan rantai pasok secara real time guna meningkatkan transparansi industri.

Rachmat menegaskan, pengembangan industri sawit harus berjalan seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan, sedangkan perlindungan terhadap petani kecil dan pekerja perkebunan harus menjadi bagian dari strategi ketahanan industri.

Menurut dia, petani dan pekerja perkebunan berhak mendapatkan penghasilan yang layak, lingkungan kerja yang aman, serta dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas. Karena itu, aspek kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja perlu menjadi perhatian dalam pengembangan industri sawit nasional.

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Pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, petani, pekerja, konsumen, hingga masyarakat sipil. Rachmat menyebut kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci agar kebijakan serta pertumbuhan industri memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.